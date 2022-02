Boniek: “Il Napoli ha tutto per lottare fino alla fine per lo scudetto”

Zibì Boniek, vice presidente dell’UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha di tutto per recuperare i punti all’Inter e per lottare fino alla fine per lo scudetto. Il campionato italiano è il più difficile da giocare, forse come infrastrutture adesso si deve aggiornare ma tecnicamente è il migliore. Chi gioca bene in Italia può giocare ovunque. I club si lamentano che si gioca troppo però c’è un progetto sul tavolo della UEFA con i gironi da 10 partite per avere più soldi di diritti tv. Quindi dovrebbero essere le leghe interne a diminuire le squadre. Il discorso è lungo, perché i club si lamentano, ma hanno rose lunghe, 5 cambi e quindi le possibilità di giocare ci sono. Vlahovic alla Juve? Il giocatore è fortissimo e sposta gli equilibri, a meno che i tanti soldi non gli facciano cambiare la percezione della realtà”.