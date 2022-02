Boniek: “Zielinski? Al top da anni”

Zibi Boniek, ex presidente della Federcalcio polacca e vice-presidente dell’Uefa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del Napoli e del suo connazionale Piotr Zielinski: “Non mi sorprende per niente. È uno dei miei giocatori preferiti. Qualcuno dice che è maturato tardi ma io rispondo che da anni a Napoli si esprime su ottimi livelli. Non è un tipo da fare la stella in campo e per questo lo apprezzo ancora di più. Per il Napoli tutto è possibile anche se vedo l’Inter una incollatura più avanti. Mi auguro che Zielinski, oltre ad aiutare gli azzurri, possa aiutare anche la Polonia a superare i play off per il Mondiale”