Bonucci a Mediaset: “Il Napoli con Garcia è cinico, con Spalletti era divertente”

Leonardo Bonucci, difensore dell’Union Berlino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset Infinity dopo il pareggio contro il Napoli: “Sembrava non si uscisse più da questo vortice, invece questo pareggio ci darà fiducia e ci farà capire che possiamo fare ancora tanto. Gol in contropiede al Maradona? Questa squadra ce l’ha nelle corde, oggi si è vista la nostra cattiveria e la voglia di attaccare, questa mentalità ha permesso all’Union grandi cavalcate e imprese negli ultimi anni. Raspadori? E’ fantastico, è sveglio e veloce, mi ha provato fisicamente affrontarlo, ma sono contento della partita che ho fatto. Giacomo sarà l’attaccante della Nazionale. Le differenze tra il Napoli di Spalletti e di Garcia? Difficile dirlo, hanno fatto una partita importante stasera, mentre a Berlino mi avevano stupito negativamente. Con Garcia mi sembrano più cinici, con Spalletti più divertenti. Che effetto mi ha fatto giocare in Italia e non con la maglia della Juventus? E’ stato strano, ma mi godo questo punto che per me è come una vittoria”.