Borghi: “Napoli-Barcellona vale come un Quarto di Champions, ma i catalani sono battibili”

“Al Napoli poteva andare decisamente meglio che non l’accoppiamento con il Barcellona. Per il Napoli è un colosso, sicuramente colpisce il fatto di dover giocare uno spareggio di Europa League col Barcellona. Questo è un potenziale quarto di finale di Champions. Non mi stupisce fino in fondo che i più preoccupati da questo sorteggio siano i catalani. Questo è il Barcellona più battibile dell’ultimo ventennio, lo stiamo vedendo sia in campionato che in Champions. Vedremo che squadra sarà dopo il mercato di gennaio. E’ una squadra molto giovane che tornerà ad essere il vero Barcellona ma oggi non lo è”.