Bortolo Mutti: “Atalanta e Napoli le outsider per lo scudetto”

A “Il Sogno Nel Cuore”, in onda dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 su Radio Crc, è intervenuto Bortolo Mutti, ex allenatore di Piacenza, Napoli e Atalanta.

“Quella di domani sarà una partita molto difficile sia per il Napoli sia per l’Atalanta per me gli azzurri e la squadra di Gasperini potrebbero essere le outsider della lotta scudetto. L’Atalanta è un brutto cliente, ma se il Napoli riuscirà a portare pressione alla difesa a 3 con la velocità di Mertens, Osimhen e Lozano, allora gli azzurri avranno parecchie chance di vincere. Lo seguo da tempo mi piace come lavora sul campo e come si pone dentro e fuori dagli spogliatoi. Gli auguro di conquistare ancora tanti altri successi. Insigne è il calciatore che vorrei sempre avere nella mia squadra – ha chiuso Mutti a Radio Crc – con la sua tecnica e la sua intelligenza tattica, spacca le partite. Sono contento dell’effettivo ritorno di Ilicic nell’Atalanta. Sappiamo quanto ha sofferto e soprattutto siamo a conoscenza delle sue enormi qualità tecniche. La sua assenza è stata pagata cara da Gasperini nel finale della scorsa stagione”.