Artur Jorge, allenatore del Braga, ha parlato a Sport Tv dopo la sconfitta in campionato ed in vista del match di Champions col Napoli: “Titolari in panchina per il Napoli? Lo chiedi perchè abbiamo perso? Chiedo rispetto, non sottovalutate il nostro avversario. Ma per rispondere: ho appena pensato a questo gioco. Abbiamo perso perchè non siamo stati superiori al nostro avversario”.