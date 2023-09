Braga-Napoli 1-2, le pagelle di IamNaples.it: Di Lorenzo man of the match

Il Napoli esce fuori dallo Stadio Comunale di Braga vittorioso, dopo aver battuto il lo Sporting Clube de Braga per 1-2. Ad aprire le marcature è stato Giovanni Di Lorenzo, il capitano dei partenopei. Il pareggio dei portoghesi è arrivato all’84’ con Bruma. I tre punti per i ragazzi di Rudi Garcia sono arrivati grazie all’autogol di Niakatè, propiziata da un cross forte e teso di Zielinski. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: La sua prestazione è buona nelle uscite alte e basse, sul gol non ha responsabilità. In alcune occasioni riesce a salvare il risultato, in altre viene graziato dagli attaccanti del Braga.

Di Lorenzo 7,5: Primo tempo ottimo e gol straordinario, con il quale diventa il difensore con più gol segnati in Champions League nelle ultime due edizioni. Nella ripresa cala a livello offensivo come tutta la squadra, ma in difesa è sempre attento.

Rrahmani: s.v. Dal 13′ Ostigard 5: Dopo un inizio con fiducia, fa diverse cose sconsiderate mettendo in difficoltà la sua squadra già nel primo tempo. Nel finale va completamente fuori tempo massimo perdendo il pallone quasi decisivo per il gol del 2-2.

Juan Jesus 5: Non è colpa sua se deve sostituire Kim, si ritrova a guidare la difesa dopo l’uscita di Rrahmani. Si perde diverse volte l’attaccante avversario, come in occasione del gol del momentaneo pareggio.

Olivera 5,5: Partita dai due volti, nel primo tempo accompagna l’azione offensiva e si comporta molto bene dietro, anche perché il Napoli rischia poco. Nella ripresa, invece, viene puntato spesso da Bruma e saltato troppo facilmente.

Anguissa 5,5: Garcia gli consegna le chiavi del centrocampo e lui si trova a disagio. Un’altra prestazione sotto livello, anche se nella ripresa fa un pochino meglio. Molle in alcune occasioni, da cui potevano nascere gol per il Braga.

Lobotka 6: Deve coprire tantissimo campo, il suo lavoro è più incentrato sul pressing e coperture rispetto al passato, quando si preoccupava di impostare l’azione. Oggi come nelle ultime partite lo ha fatto pochissimo.

Zielinski 6,5: Mezzo voto in più per aver propiziato l’autogol della vittoria. Mantiene la lucidità a pochi minuti dalla fine, sapendo che un cross forte e teso potesse fare la differenza. Sbaglia davanti alla porta il gol dello 0-2 pensando troppo, ancora una volta. Dal 90′ Natan s.v.

Politano 6: Buon primo tempo, con Di Lorenzo forma l’asse che più fa male al Braga, poi man mano cala fisicamente e Garcia lo fa uscire provando nuove soluzioni. Dal 65′ Raspadori 6: Spesso corre a vuoto, pressa senza sosta i difensori per disturbare la fase iniziale dell’azione. Come Elmas, viene poco aiutato dall’atteggiamento della squadra.

Osimhen 6,5: Una belva isolata che si crea occasioni anche dal nulla. Colpisce una traversa incredibile dove meritava il gol. Matheus gli nega la rete dopo un gran colpo di testa. Dal 90′ Simeone s.v.

Kvaratskhelia 5,5: Può e deve fare di più, sono pochi gli spunti in fase offensiva dove viene limitato dai difensori del Braga. Quando si accende fa male, il problema è che lo fa pochissime volte. Dal 66′ Elmas 6: Più copertura che giocate offensive, entra quando il Napoli è molto basso. Lui comunque si muove molto alla ricerca di nuove soluzioni.

Rudi Garcia 5,5: La vittoria lo salva dall’ennesimo 5 consecutivo, però c’è qualcosa che non va nel suo Napoli. Tanti svarioni difensivi, complice un atteggiamento tattico che lascia i difensori in balia degli avversari. A centrocampo le cose non vanno tanto meglio, con Lobotka e Anguissa molto limitati, che non fanno ciò di cui sono stati abituati con Spalletti e faticano. Osimhen è quasi sempre solo e deve costruirsi da solo le occasioni. La sua squadra si abbassa troppo nel secondo tempo, subendo la partita e venendo graziata soltanto dal palo interno di Pizzi. Deve prendere una decisione su dove vuole arrivare.

Nico Bastone