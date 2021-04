Brambati duro con la Juve: “Fallimento, cambierei tutti i dirigenti”

Massimo Brambati, procuratore, è intervenuto nel corso di ‘Maracanà’, trasmissione in onda su ‘TMW Radio’:

Figc scrive a Draghi per confermare Euro 2020 a Roma: “Negli Usa la vita sta tornando lentamente alla normalità, con tutte le precauzioni. Il nostro Paese, in alcuni casi, rimane indietro. E’ logico che tutto questo coinvolga anche le manifestazioni sportive. Di sicuro in Italia qualcosa si sia sbagliato. Lo step determinante è stata la distribuzione dei vaccini”.

Argomento libero sul campionato: “In che zona è la Juventus, zona rossa? Cambierà allenatore, ds? Dicevo che con Conte si doveva avere pazienza e ho avuto ragione. Il successo con lui, prima o poi, arriva. E sta arrivando. La Juventus invece ha fallito. Da quanti anni era che la Juve non era fuori dalla corsa Scudetto già da marzo? Io manderei via tutti, anche se il tecnico è l’ultimo colpevole. Alcune mosse fatte prima dell’arrivo di Pirlo sono state già sbagliate. Pirlo è arrivato con un mercato già fatto, così come Sarri. Non è organizzazione questa. Non ho mai visto una squadra capace di comandare il gioco quest’anno. L’arroganza è stata quella di poter fare a meno anche di Marotta, pensando che Paratici potesse ricoprire il ruolo sia gestionale che tecnico. Credo che Marotta andava sostituito con un’altra figura che potesse avere la stessa importanza. Allegri non ha incontrato solo Andrea Agnelli ma anche John Elkann”.

Milinkovic-Savic, Majoral, Belotti, Osimhen: quale il più incisivo ora? “Majoral rappresenta una sorpresa. Non pensavo che in un contesto così difficile, con dei concorrenti così potesse ritagliarsi uno spazio così importante. Non credevo avesse queste qualità che sta mostrando”.