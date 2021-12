Brambati: “Nel 2022 vorrei vedere il Napoli campione d’Italia, un segno verso Maradona…”

Ai microfoni di Tmw radio ha parlato cosi il giornalista ed ex agente Massimo Brambati. Ecco le sue parole:

Quale è stato il momento più significativo dell’anno dal punto di vista sportivo?

“Credo tutto quello che è successo ad Eriksen, che mi è rimasto in testa. Non ci si immagina mai che a uno sportivo possa accadere una cosa del genere. Oggi ho visto che è tornato ad allenarsi ed è stato un bel momento. A noi calciatori ci sembra di essere invincibili e invece capitano certi problemi. Mi immagino cosa abbia vissuto questo ragazzo e cosa stia vivendo ancora adesso”.

Chi l’ha delusa di più in questo anno? “La dirigenza della Juventus, sotto tanti punti di vista. La partenza di Ronaldo e il loro silenzio, la Superlega fatta nei temi e nei modi sbagliati. La Juve, come l’abbiamo elogiata negli anni passati oggi è una delusione, non solo per i tifosi della Juve. Nel 2022 vorrei vedere o il Napoli o l’Atalanta campione d’Italia, perché il calcio italiano ha bisogno di una ventata nuova. Napoli, per il fatto che è venuto a mancare lo scorso anno Maradona, meriterebbe qualcosa e ha voglia di un successo”.