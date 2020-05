Brescia, Balotelli è sparito: il mistero si infittisce

Brescia, mistero Balotelli. Sono in tanti a chiedersi dove sia finito Super Mario. Dopo una settimana e mezza di allenamenti individuali in casa Brescia, come riportato da Tuttosport, il calciatore non si è mai presentato al centro sportivo di Torbole Casaglia.

Le sessioni, va ricordato, erano state definite come facoltative. Ma in realtà tutti i calciatori, almeno per un giorno, si sono presentati nella sede degli allenamenti delle Rondinelle.

Nemmeno Bisoli e Viviani si sono visti, ma per loro due la società ha fatto sapere che si è trattato di un qualcosa di concordato.

Brescia, Balotelli non vuole tornare a giocare?

Attorno a Balotelli c’è invece una buona dose di mistero. I rapporti con il presidente Massimo Cellino non sono stati ottimali nelle ultime settimane. Il presidente biancazzurro durante il lockdown aveva punzecchiato diverse volte l’ex Milan che, c’è da dire, ha sempre preso posizione contro il ritorno in campo.