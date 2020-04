Brescia, Cellino: “Il campionato non può riprendere, siamo pronti a non scendere in campo”

“Se ci costringono a riprendere, sono disposto a non schierare la squadra e perdere tutte le partite a tavolino per rispetto dei cittadini di Brescia e dei loro cari che non ci sono più”. Il messaggio recapitato direttamente agli altri club di Serie A e all’UEFA del presidente del Brescia Massimo Cellino arriva forte e chiaro tramite le pagine della Gazzetta dello Sport: “Il campionato non può riprendere sia per il rispetto della salute sia per la salvezza del sistema calcio. La UEFA non può far slittare, sono arroganti e irresponsabili, pensano solo alle coppe e agli interessi economici. La Serie A non può terminare oltre il 30 giugno, perché c’è la chiusura dei bilanci e i contratti dei giocatori. Se vuol fare qualcosa di utile, la UEFA ci mandi bombole d’ossigeno e respiratori, glie ne saremmo grati”.