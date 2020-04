Serie A nel Centro Sud? Non per Massimo Cellino. Il presidente del Brescia, riporta Tuttosport, ha bocciato ogni tipo di idea legata alla ripresa: “Mi ha chiamato De Siervo e mi ha chiesto se ero disposto a giocare in campo neutro. Gli ho risposto che io non sono disposto a giocare da nessuna parte, il campionato deve finire qui, non può certo superare il 30 giugno. Sento parlare anche di settembre, ottobre. Una follia. Se non gioco mi danno la sconfitta a tavolino? Pazienza”.