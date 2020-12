Brescia, Perinetti: “Sarebbe bello vedere Dybala al Napoli, troverebbe l’ambiente giusto”

Giorgio Perinetti, direttore tecnico del Brescia, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“In certi aspetti Conte e Gattuso sono molto simili tra loro. Sono innamorati della loro professione, perché da calciatori hanno dato tutto loro stessi in campo. Poi c’è la volontà maniacale professionale di curare ogni dettaglio e pretendono che anche i giocatori si gestiscano in maniera ottimale. Conte ha cambiato spesso i sistemi di gioco, ha sempre trasformato le sue squadre; bisogna sapere il passato degli allenatori prima di parlare. Il Napoli ha giocatori dalle grandi qualità tecniche che Gattuso mette a servizio della squadra.

Dybala a Napoli? Sarebbe bello, forse a Napoli c’è l’atmosfera giusta per lui, come c’era a Palermo. E’ un giocatore di talento che anche alla Juve si esprime bene.

Il campionato di quest’anno? Credo che in questo periodo difficile, dobbiamo apprezzare l’impegno di tutti i calciatori, specialmente con questo calendario così complesso. Regalarci partite come quella di stasera, significa che è un calcio vivo con varie squadre che lottano al vertice, quindi è un bene per il nostro calcio“.