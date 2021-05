Bruno contro Cuadrado: “Gli avrei fatto male alla prima simulazione”

Pasquale Bruno, ex dicensore della Juventus, è intervenuto nel corso di ‘Si Gonfia La Rete’, trasmissione in onda su Radio Marte:

“Durante Napoli-Juventus di Coppa UEFA la copertura del San Paolo non era finita e quando i tifosi cantavano vibrava tutto. Quella è stata l’unica notte in cui mi sono sognato un avversario: Careca. Ho provato a entrare per fargli male e non è servito a un cazzo, mi ha fatto letteralmente impazzire. Per me era ai livelli di Van Basten. Abbiamo vissuto begli anni, con uomini veri di caratura morale straordinaria. Vedo certi personaggi di adesso con le maglie, le mogli e poi penso a Maradona, che è stato il più grande in assoluto.

Primi 4 posti? Oltre all’Inter ovviamente direi Atalanta, Napoli e poi bisogna vedere cosa farà il Milan. In Coppa Italia dicono che la Juventus ha giocato bene ma è stato anche per demeriti dei bergamaschi. Gattuso? La squadra gioca bene, fa un buon calcio. Gli è mancata la punta centrale: con tutto il rispetto di Petagna, Osimhen è un’altra cosa. Il silenzio stampa ha fatto bene a lui e a tutto l’ambiente. Si intervistano i presidenti e i direttori sportivi ma che cazzo ce ne frega, dicono sempre le stesse cose.

Si vede anche che razza di presidenti abbiamo nel nostro calcio, viste le ultime vicende. Non solo Agnelli ma pure il mio Torino dai, non può un presidente scendere a litigare con un calciatore. Mai sentito Ferlaino, Boniperti o Berlusconi che litigano con un calciatore. Di che cosa stiamo parlando? Questo calcio non ci piace. Io poi passerò per pazzo ma quando dico certe cose cadono dal divano.