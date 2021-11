Bruno Giordano: “In troppi parlano di Maradona, ma gli amici veri sono pochi. Lo avevano isolato, scriveva solo messaggi”

Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli e compagno di squadra di Maradona, ha parlato ai microfoni de Il Mattino:

“Sento parlare tanta gente, guardo molte facce e a volte resto senza parole: chi lo ha conosciuto di qua, chi di là, chi dice di essere stato al suo fianco come pochi, chi addirittura non lo ha mai incontrato. No, non è così: Diego è del popolo perché è stato uno del popolo ma di amici veri ne aveva pochissimi. C’eravamo parlati con messaggi poco prima di quel maledetto 25 novembre. Con messaggi e non direttamente al telefono perché non ce lo passavano più. Forse l’ultima volta che l’ho sentito è stato nel giorno del suo compleanno“.