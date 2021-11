Bruno Giordano su Maradona: “Bisognava parlarne di più della beneficenza che ha fatto Diego”

SerieANews.com ha intervistato Bruno Giordano, ex giocatore del Napoli, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Maradona:

E’ passato già un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. Com’è stato quest’anno trascorso senza il fuoriclasse argentino?

“Quando si pensa a Diego c’è nostalgia per la sua mancanza. E’ venuto a mancare un amico importantissimo. E’ stata una perdita grave per tutti, ma in particolare sia per i suoi familiari che per i suoi amici”.

Maradona nel suo libro ‘La Mano di Dio’ ha scritto bellissime parole su di lei. Ci può raccontare il suo rapporto con Diego?

“Abbiamo avuto sempre un ottimo feeling, già da quando si giocò nel 1978 all’Olimpico Italia-Argentina e da lì non ci siamo più lasciati. Quando militavo nella Lazio mi feci male e lui mi inviò un telegramma da Barcellona. Mi chiamò quando stavo per firmare con il Napoli perché mi voleva in squadra con lui. Ho avuto la fortuna sia di giorcarci insieme che di conoscerlo come uomo. Era una persona straordinaria a livello d’amicizia. Ci manca ancora tremendamente. Manca molto di più il Diego uomo che il calciatore“.