Bruscolotti: “A livello mentale è successo qualcosa di grande, squadra ferma e bloccata”

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore e storico capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Campania Sport’ in onda su Canale 21: “Sicuramente a livello mentale è successo qualcosa di grosso, perché tutti questi cambi e l’andamento che c’è stato fino adesso hanno portato ad un blocco. La spensieratezza ti toglie tante cose, quando non ce l’hai è chiaro che vai bloccato. Li vediamo anche nei movimenti sono fermi, hanno perso quella brillantezza. Quindi Atalanta grande avversario, però da parte nostra non abbiamo fatto niente per cercare di sovrastarli e cercare soluzioni migliori. E’ anche un momento no, perché in alcune occasioni non ci ha detto bene. Il Napoli qualche gol lo meritava, però non è questo il punto. Quello che deve venire fuori è la rabbia, perché mancano ancora tante partite e arrivare fino alla fine così non so cosa può succedere. E’ inutile fasciarsi la testa, bisogna solo cercare di fare dei risultati perché la situazione di classifica glielo impone, quindi bisogna portare al termine nei migliori dei modi la stagione. Anche un’Europa League potrebbe essere un qualcosa di importante per la società e anche per i giocatori”.