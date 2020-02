Bruscolotti: “Campionato ancora aperto, bastano poche vittorie per rilanciarsi”

Il Napoli naviga ancora in cattive acque, ma guai a darsi per vinti: parola di Giuseppe Bruscolotti. L’ex campione e capitano azzurro, intervenuto a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, ha invitato i calciatori a seguire Gattuso e credere nella risalita: “Bisogna mettersi tutti a disposizione di Gattuso, poi chi merita scende in campo. Non ci sono titolari fissi, eccezion fatta per qualcuno. Gattuso in questi due mesi ha avuto modo di farsi capire, ha sempre predicato il suo credo. Mi sembra giusto richiamare i calciatori al dovere perché il campionato è apertissimo, bastano poche vittorie consecutive e ci si rilancia, come ha fatto il Milan”.