Bruscolotti: “Che crescita di Insigne, è un capitano trascinatore”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli:

“Vittoria importantissima del Napoli a Milano. Qualcosa di positivo sta nascendo. Le avvisaglie c’erano. La squadra sta crescendo, i giocatori stanno recuperando. I giocatori ci sono nelle gambe e ancora di più nella testa. Perdere 11 titolari, non è facile poi giocare. Al di là dei numeri, la squadra ha fatto comunque 11 punti in più dell’anno scorso. Ci sono altre squadre che viaggiano meglio, però sono cose che avvengono durante l’arco del campionato. I pronostici iniziali non sempre vengono rispettati. Si sapeva che questo campionato fosse diverso e particolare. Questa squadra per me può fare benissimo. Tutti insieme. Zielinski? E’ cresciuto rispetto agli altri anni. Sta acquistando consapevolezza. Sa di poter essere un grande calciatore.

Una grande crescita è quella di Insigne. Un capitano trascinatore, che fa di tutto e di più. Abbiamo visto anche il grande ritorno di Koulibaly. Quello è il giocatore che ci aspettiamo”.