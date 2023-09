Bruscolotti: “Donadoni? Contro di me veniva sempre sostituito, Natan ha bisogno di tempo”

Peppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte dove ha commentato alcune voci relative a lui e Donadoni, ma anche il nuovo acquisto azzurro Natan:

“Donadoni ha detto che ero uno dei difensori più fastidiosi e che gli avrei detto che se avesse superato il centrocampo gli avrei rotto il ginocchio? Ma perché si dicono queste cose dopo tanto tempo, non si rendono conto di quello che dicono, pur se fosse vero ma sono cose che capitavano in campo e si dicevano, ma se si analizza il mio comportamento io non ho mai rotto le gambe a nessuno, tutti i miei avversari sono tornati a casa sulle proprie gambe. Diciamo invece che Donadoni era uno che per certi versi se la faceva sotto quando mi affrontava, tant’è che nelle partite contro di me veniva sempre sostituito. E non solo lui. Ma io ero corretto e ho prese pure io molti calcioni. Ricordo le sfide con Serena, Elkjaer, Rensebrink… Poi si dicevano cose anche per capire come reagivano gli avversari. All’epoca c’erano tanti difensori forti, c’era la scuola italiana di difensori di un certo livello”.