Bruscolotti: “Ho dato la vita per il Napoli, sarebbe un sogno entrare in dirigenza”

Beppe Bruscolotti, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ importante che ci sia una figura rappresentativa all’interno di una società di calcio. Ognuno deve fare la sua parte. Tutte le società hanno in dirigenza delle figure rappresentative che hanno militato nelle fila della squadra. Delle figure molto carismatiche. Un rappresentante che conosce l’ambiente. Doveva essere il mio lavoro ma Ferlaino non era convinto. Io ho dato la vita per questa maglia e la darò sempre. L’ho dimostrato sul campo. Non mi sono mai tirato indietro. Potrebbe essere un’enorme soddisfazione ed è un sogno per me che ancora inseguo essere un rappresentante del Napoli. E’ il mio ambiente quello di Napoli e della tifoseria di Napoli”.