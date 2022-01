Bruscolotti: “Il Napoli deve pensare allo scudetto ma la priorità resta la Champions League”

Beppe Bruscolotti, ex giocatore e capitano del Napoli, è intervenuto a ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli: “In questo momento il Napoli deve fare un pensierino allo scudetto. Facciamo però attenzione a lanciare le cose, così c’è il rischio di deludere tutti come è già successo ad inizio stagione. La squadra e l’allenatore già sanno quali sono gli obiettivi e sicuramente un pensierino lo avranno già fatto, ma questo non deve diventare un peso. Innanzitutto bisogna iniziare a qualificarsi in Europa e in Champions League. Adesso per fortuna il Napoli sta recuperando gli uomini fondamentali come Osimhen. Chiaro che con lui gli azzurri possono ritornare ad essere quella squadra scintillante che abbiamo visto ad inizio stagione. Nelle partite in casa diventano fondamentali le assenze dei giocatori chiave. Da ex giocatore mi sembra evidente che ci siano dei giocatori che soffrono a giocare in casa, in trasferta si sentono più liberi di essere loro stessi. Mi auguro che non ci siano più punti persi in casa, va riconosciuto ovviamente a questa squadra di aver dimostrato una professionalità e uno spirito di adattamento incredibile”.