Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Con i calciatori che ha il Napoli, la squadra potrebbe benissimo sfruttare le seconde palle, giocando in avanti su Osimhen. La costruzione da dietro non va fatta per forza, soprattutto nel caso della squadra azzurra che ha la possibilità di fare diversamente. E’ un’occasione da tener presente”.