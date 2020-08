Bruscolotti: “L’ossatura della squadra parte dalla coppia di centrali difensivi, c’è bisogno di gente con esperienza”

Beppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Mi auguro che il Napoli riesca a creare una squadra pronta per il nuovo campionato il prima possibile. È fondamentale adesso fare una buona preparazione in vista del prossimo campionato, altrimenti finisci per ritrovarti con la coperta corta. Manolas ha evidenziato problematiche fisiche, non solo a Napoli, in certi casi è fragile. L’ossatura della squadra parte proprio dalla coppia di centrali difensivi. C’è bisogno di gente che possa eventualmente sostituire e coprire altri ruoli. C’è bisogno di gente con esperienza”.