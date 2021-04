Bruscolotti: “Non ti puoi perdere Ronaldo in area. Il Napoli ha giocato bene meritava di più”

L’ex capitano azzurro, Giuseppe Bruscolotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal sulla sconfitta del Napoli avvenuta ieri contro la Juventus. Ecco le sue parole:

“Il Napoli ha cercato di fronteggiare una Juventus diversa dalle altre volte. Era una squadra arrabbiata. Poi è chiaro che si può perdere. Il Napoli non si è arreso e questa è la cosa importante. Per quelle che sono state le occasioni il Napoli qualcosa in più meritava sicuramente. Ci sono stati alcuni giocatori al di sotto delle aspettative e altre che hanno dato qualcosa in più. Purtroppo le distrazioni non te le puoi permettere contro i campioni. Non ti puoi perdere Ronaldo in area. Il Napoli ha problemi in difesa e si è perso la marcatura di Ronaldo. Dybala in mezzo a due si è inventato una prodezza. Se i campioni fanno quelle cose bisogna ammetterlo. Comunque il Napoli ha giocato bene nel secondo tempo e avrebbe meritato qualche gol in più. La cosa importante è la prestazione generale comunque”.