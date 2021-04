Bruscolotti: “Parole di Sacchi? Ci vuole coraggio, ricordi bene come andarono le cose”

Beppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Le dichiarazioni di Sacchi? Ci vuole coraggio. Tante persone dimenticano cosa dicono e questo è la cosa peggiore. A distanza di anni venir fuori con queste cose non va bene. Sacchi ricordi bene come andarono le cose. E’ vergognoso cosa ha detto Sacchi. Non ha più la lucidità di una volta. Discriminare Napoli è uno sport da condannare, adesso anche nello sport, ma basta! Non raccontiamo frottole. Stessero zitti, tacessero. Sacchi ha avuto l’esaurimento? Cosa mi è toccato leggere! Esaurimento con tutti i soldi che ha guadagnato in carriera? Ma dai, queste persone non le chiamerei mai nella mia vita”.