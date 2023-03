Bruscolotti: “Sorteggi? Il Napoli è più forte, ma il Milan ha blasone e mille motivazioni”

Peppe Bruscolotti, ex calciatore e capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Evitare Real Madrid, City e Bayern è stato positivo, alimenta una speranza in più di arrivare alle semifinali, però in Champions la sfida acquisisce fascino particolare e un altro tipo di dimensione, anche la qualificazione da dentro/fuori induce ad altri ragionamento. Il campionato sin qui ha detto che il Napoli è più forte, la squadra di Spalletti sta disputando un’annata super con un cammino strepitoso. Tuttavia il Milan ha blasone e avrà mille motivazioni. Giocare la prima fuori è un vantaggio, la prima partita sarà fondamentale, nel ritorno a Napoli il pubblico potrà trascinare gli azzurri. Con il passaggio ai quarti di finale questo Napoli ha fatto meglio del mio? Ne sono contento, ovviamente non mi dispiace assolutamente, sono tifoso azzurro. Questa stagione è favolosa, va cavalcata quest’onda e chissà che non si taglino altri traguardi storici”.