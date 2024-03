Bucchi: “De Laurentiis è un visionario, incredibile ciò che ha fatto a Napoli”

L’ex calciatore azzurro e ora allenatore Christian Bucchi ha parlato ai microfoni di TvPlay ed ha trattato di tanti temi, ecco le sue parole:

“Io ho fatto parte del primissimo Napoli che aveva vinto appena la Serie C e ho capito subito le alte ambizioni di De Laurentiis. E’ sicuramente un visionario. Lui parlava di quello che sarebbe stato lo sviluppo successivo del calcio in Cina e in America. Noi quasi divertiti, ridevamo e scherzavamo. Dopo qualche anno si è verificato. Alla fine si è veramente verificato, segno che c’è la visione di un uomo abituato a vivere i continenti e lo sviluppo del mondo. All’epoca c’era questo grande progetto ma ovviamente non è scontato portarlo a compimento. Sono tantissimi i presidenti che hanno investito molti soldi senza arrivare agli obiettivi. Credo che De Laurentiis abbia avuto sempre una grandissima gestione economica, vedere un Napoli che da anni gioca in Europa, ha vinto il campionato dopo tantissimo tempo, è un risultato incredibile e pazzesco. Probabilmente lo si apprezza poco perché ormai siamo abituati e lo diamo per scontato”.