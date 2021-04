Bucchi: “Questo Napoli può mettere in difficoltà l’Inter. Osimhen? Ha ampi margini di crescita”

L’ex calciatore azzurro, Christian Bucchi, ha parlato così ai microfoni di Radio Marte in vista del big match in programma domenica sera tra Inter e Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli visto ultimamente può fare tutto. Adesso la squadra sta bene, ha recuperato gli uomini migliori e con le varie scelte che ha davanti può mettere in difficoltà l’Inter. Cosa non ha funzionato per Gattuso a Napoli? Quando ci sono state difficoltà sono arrivate delle chiamate da parte del presidente e li per Gattuso si è chiuso il sipario. Si è passati dal programmare un futuro a lungo termine, dopo un’ottima prima parte di stagione, al sentirsi tradito.

Osimhen? Ha ampi margini di crescita. Penso che il suo fisico e la sua velocità lo hanno reso già molto forte, ma queste caratteristiche non lo aiutano sul piano tecnico, rendendogli difficile il primo controllo.

Politano? L’anno scorso è arrivato in una squadra dove avanti aveva un mostro sacro come Callejon che era insostituibile in avanti. Adesso con l’addio dello spagnolo, è riuscito a trovare spazio e a mostrare le sue qualità e i numeri gli danno ragione.