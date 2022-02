Bucchioni: “Il Napoli non può più lasciare nulla sul terreno di gioco”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “Certamente i punti ora cominciano a pesare di più, il Napoli non può più lasciare nulla sul terreno di gioco, soprattutto in partite come quella contro il Venezia. Speravamo che fosse finita anche la sfiga ma ora c’è il KO di Lozano che speriamo sia meno complicata da gestire di quanto si pensi. Vlahovic? Sono abituato a Baggio e Batistuta. Ormai conta solo la maglia. Quando la società ha delle idee forti e che funzionano i giocatori portano soldi. Che il giocatore sia forte è fuori da ogni dubbio, però nel contesto della Juventus sarà immediato il suo rendimento? La Juve è talmente brutta a vedersi che forse ho visto troppa euforia attorno alla Juventus. Sento parlare di ritorno nella corsa Scudetto ma direi di no. Certo il fatto che la Juventus sia fastidio può risultare anche utile, magari batte qualche concorrente. Zakaria? Descritto come un fenomeno, ottimo giocatore ma leggo tante esagerazioni”.