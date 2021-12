Bucchioni: “Mi aspetto una partita super del Napoli contro la Juventus”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli non ha tempo da perdere. I centrali difensivi devono essere necessariamente 4. Ora che è stato ceduto Manolas e con la partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa c’è la necessità impellente di intervenire sul mercato. Il mercato invernale partirà il 3 gennaio, ma sono sicuro che il Napoli si farà trovare pronto per quella data. E’ vero che le dirette avversarie degli azzurri in campionato si stanno rinforzando, ma è difficile ad esempio trovare un sostituto all’altezza di uno come Osimhen pagato 70 milioni di euro. Io ritengo che questo mercato non sposterà di tanto i valori attuali delle squadre che lottano per lo scudetto. Juventus-Napoli? Io mi aspetto una partita super da parte del Napoli, perché in panchina c’è Spalletti e sappiamo quanto lui sappia preparare bene le partite. Io credo che questa grande partita arrivi nel momento giusto per rilanciare immediatamente il Napoli, dopo il passo falso contro lo Spezia. Dall’altra parte c’è una Juve secondo me in difficoltà: fatica a fare gioco, ha migliorato la fase difensiva, ma se viene aggredita e trova una squadra organizzata come il Napoli, può trovare grossissime difficoltà”.