Bucchioni: “Osimhen muove le difese, me lo aspetto titolare con la Sampdoria”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Juventus-Napoli? Ho visto un Napoli un po’ titubante, come se non si aspettasse una Juventus del genere. Alla fine il Napoli è venuto fuori in velocità, con le sue triangolazioni ed ha avuto le sue occasioni per fare gol. Nel secondo tempo si è visto il Napoli, ma alla Juventus non puoi regalare nulla, figuriamoci un tempo. Con la Sampdoria mi aspetto Osimhen dal primo minuto. Questo ragazzo ha delle qualità che non ha nessuno. Ha delle caratteristiche che servono a questo Napoli. E’ stato preso a posta. Ha visito, velocità, forza. Si è notato molto quando è entrato in campo. Si butta negli spazi ed è fisicamente molto forte. Muove le difese”.