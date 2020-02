Bucchioni: “Ritrovando il giusto spirito il Napoli non può precludersi alcun obiettivo”

Gennaro Gattuso invita alla continuità e il match di stasera in casa della Sampdoria, che chiude la 22esima giornata di Serie A, è l’occasione propizia. Dar seguito alle belle prestazioni contro Lazio (Coppa Italia) e Juventus è necessario per la risalita a detta del tecnico azzurro, che rispetto al passato ha detto ai suoi di cominciare a guardare anche la classifica.

Napoli che, approfittando delle frenate delle squadre davanti, riaccenderebbe le speranze di puntare a posizioni importanti, ma servirà lo spirito giusto. Questo è quanto sostiene il giornalista Enzo Bucchioni, che a Radio Marte ha dichiarato: “Il Napoli era partito per vincere lo scudetto e se ritrova lo spirito giusto non si può precludere alcun obiettivo. Stasera il Napoli non dove buttarsi avanti perché la Samp chiuderà gli esterni e gli azzurri dovranno trovare altri varchi“.

Poi un parere sullo sfogo di Commisso dopo Juventus-Fiorentina: “Mi chiedo come mai un arbitro che viene richiamato da un collega più esperto, va al Var, va a rivedere l’episodio e non capisce che non era rigore. Questo mi sorprende: il Var serve a far riflettere su un possibile errore e in base a tutto ciò è scattata la rabbia di Commisso”.