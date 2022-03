Bucchioni: “Spalletti rispetto a Pioli e Inzaghi ha già vinto in Russia, questo può incidere”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “Bisognerà trovare domenica la lucidità necessaria per vincere, in alcune partite perse in casa del Napoli questo non è avvenuto. La gara contro il Milan richiede un’enorme lucidità, la partita è complicata. Le squadre che si arroccano in difesa non esistono più. Diciamo che ci sono errori individuali e leggerezze, ma Spalletti lavora bene su questo e poi fa una buona fase difensiva. Le prossime partite cruciali sono Milan e Atalanta però il Napoli in seguito può gestire. Derby? Ieri è stato un pareggio triste, sono due squadre completamente annebbiate, l’Inter in particolare ha giocatori molto spenti, sono lenti e prevedibili. La parte migliore il Milan l’ha data all’inizio. Al momento le milanesi sono al di sotto del Napoli ma poi negli scontri diretti ci sono un sacco di situazioni, serve una partita assolutamente perfetta. Se guardo l’insieme ovviamente guardo anche l’allenatore. Spalletti ha fatto cambi determinanti con la Lazio. Rispetto a Pioli e Inzaghi lui ha vinto già 2 Scudetti in Russia. Questo può incidere”.