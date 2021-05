Bucciantini: “Gattuso ha dato e ricevuto dal Napoli, peccato se andasse via”

Marco Bucciantini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis non ha mai scelto un allenatore per convenienza, ha scelto perché credeva nei rapporti duraturi. I rapporti però possono finire, come tutte le cose. Possono finire bene o finire male. Sarà un peccato sicuramente perchè Gattuso ha dato al Napoli ed ha ricevuto dal Napoli. Il Napoli è una squadra straordinaria e non so nemmeno se Gattuso allenerà una squadra come il Napoli in futuro. Per progettare il futuro però deve esserci la volontà di stare insieme. Si può fare solo guardando lontano insieme. Spalletti? E’ riuscito a lavorare tanti anni in un ambiente duro come quello di Roma. E’ un sapiente di calcio ed è molto bravo. Non so chi verrà a Napoli come allenatore”.