Bucciantini: “Il Napoli deve rispondere alle idee tattiche di Spalletti”

Marco Bucciantini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli: “Le altre si sono migliorate ed è per questo che c’è una mancanza di fiducia nel Napoli. Inter e Juventus hanno avuto alcuni problemi in amichevole, nonostante si siano potenziate prima degli azzurri. Il Napoli sta tentando di avviare un nuovo ciclo, sono stati venduti calciatori che ormai erano a fine corsa, avevano dato tutto. La cosa che più mi interessa del Napoli è che risponda all’idea tattica del suo mister. L’anno scorso io e Bergomi avevano messo il Napoli in lotta per lo Scudetto e i fatti poi ci hanno dato ragione. Il Napoli è sempre stato valutato bene”.