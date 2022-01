Bucciantini: “Insigne? Scelta di vita, sarei dispiaciuto se partisse”

Il giornalista Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Campionato? Bisogna riflettere sulla situazione. Siamo in una fase molto diversa. Sono quasi tutti asintomatici e la positività è stata scoperta solo attraverso tamponi. Appare, però, molto strano che si venga a conoscenza di nuovi positivi in tutte le squadre e non parta una riflessione al riguardo. Stanno cercando di blindare in tutti i modi il protocollo, che è stato uno dei capolavori politici del calcio di questi anni. Ha permesso di andare avanti ma questa nave che permette di navigare acque agitate non può essere un mito. Le acque e i venti cambiano e ci si può anche mettere mano. Detto questo, non sembrano esserci meno vantaggi. Il Covid, anche a questo giro, si è dimostrato terribilmente democratico. Insigne? Secondo me, è finita in un modo imprevedibile fino a due o tre mesi fa perché eravamo in bilico tra scelte professionali e trattative umane e ambientali. Si pensava che potesse evolvere il discorso tra lui e la società. Oppure, ad un addio professionale con un ultimo contratto importante in una squadra che te lo possa garantire insieme alle vetrine conseguenti. Questa è una scelta di vita ed anche economica. Io sarei dispiaciuto se partisse perché lo vedevo ancora benissimo nel calcio più competitivo, ovviamente a Napoli. Detto questo, lo comunicherei e chiarirei tutto perché non dubito che Insigne, sapendo di fare le ultime 15 partite con la maglia del Napoli, non spenda tutto se stesso per la causa”.