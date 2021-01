Bucciantini: “La sconfitta di oggi è la più preoccupante, tutti i dati sono a favore del Verona”

Ai microfoni di Sky Sport il giornalista Marco Bucciantini ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Verona. Queste le sue parole:

“Giocare contro il Verona è come andare dal dentista sapendo già di avere la carie in bocca. Il Napoli domina per venti minuti, nei quali Demme e Zielinski fanno la partita, perché il Verona è scioccato dal gol preso. Poi l’Hellas incomincia a vincere sistematicamente tutti i duelli a centrocampo. Di tutte le sconfitte del Napoli quella di oggi è la più preoccupante perché i dati sono tutti a favore del Verona. La squadra di Juric da un certo punto a iniziato a tirare in porta con tutti i giocatori e non ha più smesso, il Napoli invece non si è più avvicinato a Petagna“.