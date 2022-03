Bucciantini: “Per me Osimhen è il giocatore più forte del campionato”

Marco Bucciantini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli: “Per me Osimhen è il giocatore più forte del nostro campionato. Ha un modo di dominare e incidere sulle partite. Si butta su ogni pallone rischiando anche di uscirne a pezzi, eppure è ovunque in tutti i duelli e può dominarli. Esprime bellezza dell’atletismo, si sa muovere in campo e ha un buon rapporto con il pallone: mi esalta. Nazionale? Servirà il miglior Insigne dell’anno, sarà una battaglia in tutte le zone del campo: l’Italia non avrà la difesa dell’Europeo, ma anche il Portogallo li avrà. C’è un piccolo vantaggio: l’Italia ha più sicurezza nel poter giocare la finale, il Portogallo dovrà superare la Turchia. Mi dispiace per l’infortunio di Di Lorenzo, certi giocatori sono fondamentali perchè continuano a giocare anche quando le cose non vanno molto bene. Giovanni è tra i migliori d’Europa nella posizione di terzino, il Napoli ha forza e rosa profonda per il finale di campionato: quest’anno in Serie A le partite non finiscono mai in fretta, si lotta fino alla fine e Napoli e Milan se la giocheranno e potranno anche soffrire”.