Budel sul Bari: “Non può vivere all’ombra del Napoli: merita di essere trattata da prima donna”

Alessandro Budel, ex giocatore di Serie A e attuale opinionista di DAZN, a TuttoBari.com ha analizzato la situazione della compagine pugliese: “Il Bari non può vivere nell’ombra di Napoli: una piazza così importante, anche in Eccellenza, merita di essere trattata da prima donna per la tradizione calcistica che possiede. Credo che col passare del tempo si troverà una soluzione che distaccherà le due realtà senza che Bari debba aspettare le decisioni da Napoli e ci sarà una pura autonomia per i biancorossi. Alla lunga, se dovesse esserci la sensazione di un Bari in secondo piano, la piazza potrebbe sollevare, giustamente, dei malumori”.