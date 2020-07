Buffon: ”Calciopoli? Mi hanno scippato due scudetti, ora sono arrivato a dieci”

La stagione di Gigi Buffon è stata decisamente sui generis. Tornato alla Juventus dopo la fuga al PSG, il portiere ha deciso di farsi da parte e accettare un ruolo da riserva in bianconero, dove quest’anno è però riuscito a centrare il decimo scudetto e il record di presenze in Serie A. Il numero 77 della Juventus ha raccontato le sue sensazioni in una chiacchierata col Corriere dello Sport.

“Sono contento, alla fine, per me era importante chiudere dei cassetti, altrimenti qualcosa sarebbe rimasto incompiuto. Avevo un obiettivo: arrivare a 10 scudetti, visto che due me li hanno scippati. Ci sono riuscito. Anche il record di presenze mi fa piacere. Ma non è stato un anno facile. Io mi sono sempre adattato, di natura sono altruista, però dovevo fare i conti con ciò che ho rappresentato e che penso ancora di rappresentare”.