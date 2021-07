Buffon: “Gioco per riportare il Parma in A e sogno il Mondiale in Qatar”

Il portiere Gigi Buffon ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Continuo perché ho un sogno. Ma dovrà essere supportato dai risultati. Appena riconoscerò un segnale di declino, un minuto dopo smetto. Ma il Mondiale mi serve per sognare. Altrimenti per cosa gioco a fare? Per riportare il Parma in A, certo. E dopo? Quasi sicuramente Mancini non mi chiamerà, giustamente, ha i suoi uomini, il suo gruppo. Ma io ho bisogno di sapere che ci sarà un Mondiale in Qatar per continuare a parare e sognare”.