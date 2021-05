Buffon sul futuro: “Mi piacerebbe di nuovo l’estero”, ma il Parma…

Ai microfoni di GQ Gianluigi Buffon ha rilasciato un’interessante intervista:

“Ha metabolizzato l’idea dell’addio alla Juventus? Sì, penso che finire la storia con la Juve fosse la cosa più giusta perché dopo 20 anni a questo livello e un rapporto di totale stima reciproca, credo che un giocatore come me non potesse stare in un posto con un determinato ruolo, come quello che ho avuto negli ultimi due anni, senza avere la motivazione per poterci stare dando il massimo. Alla fine del primo anno e mezzo con molta lealtà ho detto alla Juve che non avrei rinnovato. Ora ho ancora voglia di sentirmi vivo, ho stimoli e fisicamente sto bene, quindi è giusto che provi o un’altra esperienza all’estero o un altro anno da protagonista da qualche parte”.

I colleghi di Sky Sport hanno riportato in queste ore il forte interesse del Parma che preme per riportare il leggendario portiere in terra emiliana.