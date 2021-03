Bundesliga, Eintracht-Union Berlino 5-2: Younes non era disponibile

Netta vittoria da parte dell’Eintracht Francoforte che ha regolato in maniera decisamente agevole l’Union Berlino. Lo scarto finale riflette le differenze che si sono viste in campo. André Silva e soci hanno capitalizzato al meglio la mole di gioco prodotta. Eintracht Francoforte che si porta in vantaggio al 2° minuto e che continua a cercare di fare la partita in modo da non lasciar campo al rientro dell’Union Berlino. Le emozioni si susseguono così come le reti. Al triplice fischio Eintracht Francoforte che può festeggiare i tre punti conquistati grazie al successo per 5-2. Younes non era disponibile