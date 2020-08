Bundesliga, i club approvano un documento che apre al ritorno del pubblico negli stadi

Nella giornata di oggi si è tenuta una riunione straordinaria della DFL in vista della prossima stagione. Come annuncia il sito ufficiale della Bundesliga, i club di prima e seconda divisione hanno trovato un accordo su un possibile rientro dei tifosi negli stadi, qualora la curva dei contagi da Covid-19 fosse incoraggiante. Naturalmente, si legge nel comunicato, i club dovranno aumentare i controlli per evitare il diffondersi del virus prendendo i contatti dei presenti in modo, in caso di contagio, di poter circoscrivere l’infezione. Il tutto deve essere autorizzato dalle autorità sanitarie competenti. Non potranno essere presenti i tifosi ospiti negli stadi almeno fino alla fine dell’anno per ridurre al minimo comunque gli spostamenti. Fino al 31 ottobre non sarà possibile servire negli stadi bevande alcoliche, se non con il consenso delle autorità.