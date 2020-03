Bundesliga, il Wolfsburg torna ad allenarsi: “Rispettate tutte le misure possibili”

Il Wolfsburg torna a lavoro. La formazione di Oliver Glasner si è ritrovata oggi all’interno della Volkswagen Arena per cercare di tornare alla normalità dopo lo stop di poco meno di dieci giorni legato al coronavirus che, intanto, sta dilagando in Germania con oltre 27.000 contagiati.

Proprio per questo il Wolfsburg ha deciso di adottare tutte le precauzioni possibili. La squadra si è allenata nella sala pesi, suddivisa in quattro gruppi che si sono allenati a due ore di distanza uno dall’altro per evitare contatti, con spogliatoi separati.

“Naturalmente preferiremmo tutti giocare a calcio, ma ora dobbiamo accettare la situazione – spiega l’attaccante Daniel Ginczek – È nostro compito mantenerci in forma, a casa o in piccoli gruppi insieme come adesso. Ogni gruppo ha fatto un allenamento nella sala pesi in momenti diversi. La società ha adottato tutte le misure igieniche possibili“.

