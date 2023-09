Bundesliga, Union Berlino-Hoffenheim 0-2: sconfitta per gli eurorivali del Napoli

E’ finita 0-2 la partita tra Union Berlino e Hoffenheim, valida per la 5^ giornata della Bundesliga. I gol decisivi sono stati segnati da Kramaric al 22′ su calcio di rigore e da Beier al 38′ su assist di Promel. Diversi tentativi da parte dell’Union che però non sono valsi alcuna soddisfazione. In campo anche Bonucci fino all’80’, poi sostituito da Kaufmann. Per i ragazzi di Fischer è la terza sconfitta consecutiva in campionato, la quarta considerando anche la Champions League. Il prossimo 24 ottobre sfideranno il Napoli in Champions League.