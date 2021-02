Bundesliga, Werder Brema-Eintracht 2-1: sufficiente la gara di Younes

Termina 2-1 Werder Brema-Eintracht Francoforte, anticipo del ventitreesimo turno di Bundesliga. Gli ospiti passano in vantaggio al 9′ col solito André Silva, ma nella ripresa il Werder rimonta la partita. Decisive le reti di Gebre Selassie al 47′ e di Sargent al 62′. Termina così la striscia di vittorie consecutive dell’Eintracht, lunga 5 gare. Sufficiente la gara di Amin Younes, in prestito dal Napoli. Il tedesco non confeziona una delle sue migliori prestazioni da quando è a Francoforte, rimediando anche un cartellino giallo all’81’ per proteste.