Cadena Cope – Barcellona, l’insoddisfatto Messi medita l’addio tramite clausola nel 2021

Lionel Messi starebbe meditando l’addio al Barcellona dopo la disfatta in Champions League contro il Bayern Monaco. A riferirlo sono i colleghi di Cadena Cope, secondo cui l’argentino ci starebbe pensando per l’estate 2021, trascorrendo dunque un’altra stagione all’ombra della Sagrada Familia. Il numero 10 è scontento della situazione attuale, insoddisfatto del club che non starebbe seguendo le sue indicazioni. E nel 2021 potrebbe quindi far valere una clausola che gli permetterebbe di andare via a parametro zero. Solo rumors, per ora, specifica l’emittente.