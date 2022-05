Walter Mazzarri è appeso a un filo sulla panchina del Cagliari. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW al momento si va verso l’esonero, che potrebbe arrivare già in mattinata, con Alessandro Agostini che sarebbe il prescelto per prenderne il posto già dall’allenamento del pomeriggio. Resta ancora il dubbio su chi lo affiancherà, dato che l’ex difensore non ha ancora il patentino per poter allenare in Serie A.